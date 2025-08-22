Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TCG Anadolu’da "Zafer Yolculuğu" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Zafer Haftası nedeniyle TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirilen 'Zafer Yolculuğu' etkinliğine ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu’nda. Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır. TCG Anadolu’muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur. Milli imkânlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir. TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan genç kardeşlerimi ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Millî Savunma Bakanlığımızı tebrik ediyorum." (DHA)