Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT zirvesinde 'Kıbrıs' mesajı: "Hak mücadelesine omuz verilmesini bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Türk devletleri köklü bir mirasın taşıyıcılarıdır. Doğu ile Batı'yı buluşturuyoruz. Önümüzde gidilecek çok mesafe var. Sizlerle hedefe varacağımızdan şüphem yok. Türk Devletleri Teşkilatı olarak nice ön yargının, engelin üstesinden geldik. Geriye dönüp baktığımızda bugün parmakla gösterilir seviyedeyiz.

"SINIRLARIMIZIN ÖTESİNİ DE DÜŞÜNMEMİZ GEREKTİĞİNİ HATIRLATIYOR"

Gazze'de ve dünyanın pek çok noktasında yaşanan trajediler bizlere sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

ERDOĞAN'DAN KIBRIS MESAJI: "OMUZ VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Kıbrıs Türklerinin hak mücadelesine omuz verilmesini bekliyoruz. Ak sakallıların KKTC'deki toplantısını anlamlı buluyoruz. KKTC'nin bulunmadığı Türk dünyası aile fotoğrafı eksik kalacaktır.

"İSRAİL'İN YAYILMACILIĞI DURDURULMALI"

İsrail'in yayılmacılığı durdurulmalı. Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı