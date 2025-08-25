HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' masajı: Artık son düzlükteyiz!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda, Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katılıyor. Konuşmasında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajlar veren Erdoğan "Artık son düzlükteyiz. Bu düzlüğü inşallah geçeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' masajı: Artık son düzlükteyiz!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'te Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen "Ahlat Etkinlik Alanı Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"AHLAT, KIZILELMA'NIN ANAHTARIDIR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Malazgirt Zaferi tarihimizin şanlı sayfalarındandır. Buradaki eserler tarihimizin şahididir. Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır.

"SAFLARIMIZI SIKLAŞTIRACAĞIZ, KARDEŞLİĞİMİZİ PERÇİNLEYECEĞİZ"

Tarih; Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımız kimi örnekleriyle doludur. Birliğimizi koruyacağız. Yedi düvele diz çöktürdüğümüz Milli Mücadele yine bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, birlik, beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi gelecek nesillere bizler hediye edeceğiz. İçinde bulunduğumuz asır Türkiye Yüzyılı olarak tarihteki yerini alacaktır.

"KİMSENİN OYUNUNA GELMEYECEĞİZ, TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ"

Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çok daha müessir, çok daha muteber, çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.

"SON DÜZLÜKTEYİZ"

Artık son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

