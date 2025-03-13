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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: "Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri el birliğiyle çıkartalım"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
13.03.2025 20:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de milletvekilleri ile iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz. Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri el birliğiyle çıkartalım." dedi. 'Terörsüz Türkiye' mesajı veren Erdoğan, "Çok fazla uzamadan, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: "Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri el birliğiyle çıkartalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de milletvekilleri ile iftar programında açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza gönüllerimizi buluşturduğumuz bu güzel iftar programına vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. İftarımızın aynı zamanda 85 milyonun birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, kader ortaklığının sembollerinden biri olduğuna inanıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi siyaset özü itibariyle ülkeye ve millete hizmet yarışıdır. Millete hizmet yolu uzun ve meşakkatli bir yoldur. İktidar muhalefet fark etmeksizin hepimiz emanetini taşıdığımız, iradesini temsil ettiğimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. Bunu ne kadar iyi yapabilirsek milletimizin hayır duasına mazhar oluruz."

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"GELİN EL ELE VERELİM"

"Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda Meclis'teki siyasi partilerimizin de katılımıyla önemli bir yol aldık. 27 Şubat itibariyle Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik daha aşılmış oldu. Çok fazla uzamadan, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. Gayemiz gayet açıktır, terör bitsin acılar dinsin kardeşliğimiz güçlensin bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz. Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz. Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri el birliğiyle çıkartalım. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan, on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz"

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Recep Tayyip Erdoğan
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