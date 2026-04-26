Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişimi dünyanın gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklama yaptı.

"KINIYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan "Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum" dedi.

"YARALANMAMALARI SEVİNDİRİCİ"

Erdoğan paylaşımına şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."