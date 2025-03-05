HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
05.03.2025 08:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajıyla devam eden kritik süreç şeffaf bir şekilde yürütülmek isteniyor. Ancak İsrail ve İran'ın süreçten rahatsız olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin sabote edilmesinin önüne geçmek için tüm bakanlara 'teyakkuzda olun' talimatı verdi. Öte yandan kırmızı çizgilerden taviz verilmeyeceği de vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Türkiye yeni bir sürece girdi. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan beklenen çağrı geldi. Kısa süre içinde PKK terör örgütünün kongresini toplayarak fesih kararı alması beklenirken, devletin tüm birimleri de hem provokasyonlara karşı hem de toplumu sabote edecek girişimlere karşı gereken tedbirleri alıyor. Bu süreçte hangi yol haritası izlenecek. İşte merak edilen detaylar...

AA-20250227-37186507-37186505-DEM_PARTI_HEYETI_UCUNCU_KEZ_IMRALIYI_ZIYARET_ETTI

KIRMIZI ÇİZGİLERDEN TAVİZ VERİLMEYECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile önemli bir aşama geride kaldı. Hükûmet bundan sonraki aşamalarda Türkiye’nin kırmızı çizgilerinden taviz vermeden yola devam edecek. Bu kapsamda, hiçbir şekilde, devletin nitelikleri ve anayasanın ilk dört maddesi tartışmaya açılmayacak.

İMRALI- MİT GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK

Sürecin hukuki altyapısı ve diğer teknik detaylar İmralı ile MİT arasında başlayan görüşmeler ile belirlenecek. Bu kapsamda, devlet, PKK’nın fesih kongresine ilişkin sürecin kısa sürede tamamlanmasını istiyor. Öcalan’ın kongreye ilişkin süreci ‘uzaktan’ yönetmesine sıcak bakılırken, bir yandan da provokasyon ve siyasi istismarlara karşı alınacak tedbirler belirleniyor.

AA-20250227-37186507-37186506-DEM_PARTI_HEYETI_UCUNCU_KEZ_IMRALIYI_ZIYARET_ETTI

ERDOĞAN'DAN TÜM BAKANLARA TALİMAT: TEYAKKUZ HALİNDE OLUN

Devlet nezdinde özellikle İsrail ve İran’ın provokasyon girişimleri dikkatle takip ediliyor, sahada ve masada sürecin sabote edilmesine karşı her türlü hazırlık yapılıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili tüm bakanlara bizzat talimat verdiği, teyakkuz hâlinde olmalarını istediği ifade edildi.

Ekran görüntüsü 2025-03-05 081553

"İSRAİL VE İRAN RAHATSIZ"

AK Parti ve üst düzey güvenlik kaynakları, birçok ülkenin de artık PKK terörün sonlandırılması noktasına geldiğini belirterek “Ama bazı ülkeler bu süreçten rahatsız. Bölgedeki istikrarsız ortamın kendi çıkarlarına hizmet ettiğini düşünen ülkeler var. Bunların başında da İsrail ve İran geliyor. Bu durumu DEM Parti de dikkatle takip etmeli” değerlendirmesini yaptı.

Ekran görüntüsü 2025-03-05 081613

YANLIŞ ANLAŞILMALARIN ÖNÜNE GEÇİLMEK İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR

AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile kamuoyunda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için alınacak tedbirleri belirliyor. Özellikle şehit ve gazilerin siyasi olarak kullanılmasının önüne geçmek için her türlü platformda şeffaf bir süreç izlenecek. ‘Öcalan’a af’ olmayacağı, terörün sonlandırılması, sivil siyaset alanının genişletilmesi ve demokratik standartların hedeflendiği anlatılacak. AK Parti bir anlamda toplumu yeni sürece hazırlamaya dönük bir strateji oluşturacak.

05 Mart 2025
05 Mart 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Trump’ı şoke eden protesto! Hemen salondan çıkarıldıTrump’ı şoke eden protesto! Hemen salondan çıkarıldı
Zincirleme kaza meydana geldi...Zincirleme kaza meydana geldi...
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Öcalan ak parti cumhurbaskani recep tayyip erdogan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öcalan’ın PKK’yı feshedin çağrısına Kandil’den net yanıt

Öcalan’ın PKK’yı feshedin çağrısına Kandil’den net yanıt

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

12 yaşındaki çocuğun mektubu cinsel tacizi ortaya çıkardı!

12 yaşındaki çocuğun mektubu cinsel tacizi ortaya çıkardı!

Portekiz basını işi gücü bıraktı, Orkun Kökçü'nün son halini konuşuyor! Benfica'yı tek başına sırtladı...

Portekiz basını işi gücü bıraktı, Orkun Kökçü'nün son halini konuşuyor! Benfica'yı tek başına sırtladı...

Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılmıştı! Fenerbahçe, Sacha Boey için Bayern Münih ile görüşmelere başladı...

Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılmıştı! Fenerbahçe, Sacha Boey için Bayern Münih ile görüşmelere başladı...

Saklambaç oynayan çocuklar taşların arasında buldu! Oyuncak bebek zannettiler ama gerçek korkunç

Saklambaç oynayan çocuklar taşların arasında buldu! Oyuncak bebek zannettiler ama gerçek korkunç

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.