Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Türkiye yeni bir sürece girdi. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan beklenen çağrı geldi. Kısa süre içinde PKK terör örgütünün kongresini toplayarak fesih kararı alması beklenirken, devletin tüm birimleri de hem provokasyonlara karşı hem de toplumu sabote edecek girişimlere karşı gereken tedbirleri alıyor. Bu süreçte hangi yol haritası izlenecek. İşte merak edilen detaylar...

KIRMIZI ÇİZGİLERDEN TAVİZ VERİLMEYECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile önemli bir aşama geride kaldı. Hükûmet bundan sonraki aşamalarda Türkiye’nin kırmızı çizgilerinden taviz vermeden yola devam edecek. Bu kapsamda, hiçbir şekilde, devletin nitelikleri ve anayasanın ilk dört maddesi tartışmaya açılmayacak.

İMRALI- MİT GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK

Sürecin hukuki altyapısı ve diğer teknik detaylar İmralı ile MİT arasında başlayan görüşmeler ile belirlenecek. Bu kapsamda, devlet, PKK’nın fesih kongresine ilişkin sürecin kısa sürede tamamlanmasını istiyor. Öcalan’ın kongreye ilişkin süreci ‘uzaktan’ yönetmesine sıcak bakılırken, bir yandan da provokasyon ve siyasi istismarlara karşı alınacak tedbirler belirleniyor.

ERDOĞAN'DAN TÜM BAKANLARA TALİMAT: TEYAKKUZ HALİNDE OLUN

Devlet nezdinde özellikle İsrail ve İran’ın provokasyon girişimleri dikkatle takip ediliyor, sahada ve masada sürecin sabote edilmesine karşı her türlü hazırlık yapılıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili tüm bakanlara bizzat talimat verdiği, teyakkuz hâlinde olmalarını istediği ifade edildi.

"İSRAİL VE İRAN RAHATSIZ"

AK Parti ve üst düzey güvenlik kaynakları, birçok ülkenin de artık PKK terörün sonlandırılması noktasına geldiğini belirterek “Ama bazı ülkeler bu süreçten rahatsız. Bölgedeki istikrarsız ortamın kendi çıkarlarına hizmet ettiğini düşünen ülkeler var. Bunların başında da İsrail ve İran geliyor. Bu durumu DEM Parti de dikkatle takip etmeli” değerlendirmesini yaptı.

YANLIŞ ANLAŞILMALARIN ÖNÜNE GEÇİLMEK İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR

AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile kamuoyunda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için alınacak tedbirleri belirliyor. Özellikle şehit ve gazilerin siyasi olarak kullanılmasının önüne geçmek için her türlü platformda şeffaf bir süreç izlenecek. ‘Öcalan’a af’ olmayacağı, terörün sonlandırılması, sivil siyaset alanının genişletilmesi ve demokratik standartların hedeflendiği anlatılacak. AK Parti bir anlamda toplumu yeni sürece hazırlamaya dönük bir strateji oluşturacak.