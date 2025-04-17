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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 32. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal mesajı
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 32. yılı dolayısıyla merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için anma mesajı paylaştı.

Erdoğan paylaşımında, "Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yâd edilecek nadide bir miras bırakan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının 32’nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine verdi.

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Turgut Özal erdoğan
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