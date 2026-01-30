Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar" çıkışı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında yol çalışmalarını ön plana çıkarırken muhalefeti de hedef aldı.
"ÜLKEMİZE ULAŞIMDA ÇAĞ ATLATTIK"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Yatırımlarla Türkiye'yi güçlendiriyoruz. Şehirlerimizi bölünmüş yollarla birbirine bağlıyoruz. Eserlerimize bir yenisini de ekledik.
- Göreve geldiğimizde bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 101 kilometreydi. 23 yılda 30 bin 49 kilometreye çıkardık. Ülkemize ulaşımda çağ atlattık. Bölünmüş yolla bağlı il sayısı 77'ye çıkardık.
MUHALEFETE YÜKLENDİ
- Bölünmüş yol projesini ilk açıkladığımızda, "takoz" diye tanımladığımız zihniyetle yüz yüze geldik. Bize demediklerini bırakmadılar. Milletin parasıyla tropik adalarda sefa süren jet sosyeteye rağmen ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla donattık.
"VAKİT VE YAKIT İSRAFINI ÖNLEDİK"
- Yol medeniyettir diyerek yeni yollar yaptık. Emniyetli, rahat ve hızlı ulaşımın önünü açtık. Şehirlerarası seyahat artık eziyet olmaktan çıktı. Bütün bu yolları yaparak ulaşımda vakit ve yakıt israfını önledik, araç yıpranmalarını en aza indirdik. Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik. Bunun değeri parayla ölçülemez.
"UTANMADAN KAMERALAR ÖNÜNDE MİKROFON TOKATLIYORLAR"
- Belediyeler üzerinden bir deli dumrul düzeni kurup önlerine geleni haraca bağlamış, belediyeye işi düşenin iliğini kurutmuşlar. Kaynakları iç edip orada burada keyif sürmüşler. Ortaya saçılan onca pislikten sonra biraz olsun yüzleri kızaracağına çıkıp utanmadan onu bunu tehdit ediyorlar, kameralar önünde mikrofon tokatlıyorlar.
- Yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye? Kendinize güveniniz tamsa, kendinizden eminseniz "arınmak" sözcüğü sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? Milleti saf yerine koymaktan vazgeçin.
