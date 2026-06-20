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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yapay zeka' uyarısı: "Yeni risk ve tehditler getiriyor"

TÜRGEV'in kuruluş yıl dönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri beraberinde getiriyor" mesajıyla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yapay zeka' uyarısı: "Yeni risk ve tehditler getiriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında yapay zeka ve dijital teknolojilerin yeni risk ve tehditlere yol açtığını vurguladı. Konuşmasında CHP'ye de yüklenen Erdoğan "Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir, vakfın temsilcisi olduğu misyondur" dedi.

"KURDUKLARI GİZLİ CEMİYETLERLE İNSANLIĞIN GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • TÜRGEV'in merkezinde gençlerimizin geleceği, büyük Türkiye'nin ayak sesleri vardır. TÜRGEV 30 yılda eşsiz bir başarıya imza attı.
  • Yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri beraberinde getiriyor. Elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak ve tedbirlerimiz almak zorundayız. Bunun için kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan yapay zeka uyarısı: "Yeni risk ve tehditler getiriyor" 1

"FETÖ TÜRGEV'E SALDIRDI, CHP TÜRGEV'İ YIPRATMAK İÇİN HER FIRSATI KULLANDI"

  • TÜRGEV'in yetiştiriği misyonu çok önemli buluyorum. Ahlaklı, niteliki, özgüven sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler TÜRGEV'e diş biliyor. Gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e alçakça saldırdı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak amacıyla bunun için kullandı. Bunların rahatsızlığı TÜRGEV değildir, vakfın temsilcisi olduğu misyondur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan yapay zeka uyarısı: "Yeni risk ve tehditler getiriyor" 2

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan TÜRGEV
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