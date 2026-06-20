Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk kez" diyerek duyurdu! "Sahada güçlü olmayan kendini menüde buluyor"

Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı. Açık Deniz Karakol Gemisi "Cam Roman", İstanbul Tersanesi Komutanlığında Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni de gerçekleşti.

"SAHADA GÜÇLÜ OLMAYAN KENDİNİ MENÜDE BULUYOR"

Törende konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı hatta kendini bir menüde bulduğu kaotik bir dönemin ortasındayız.

Kendimize inandık, savunma sektörümüze güvendik. 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık.

TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım kabiliyetine kavuşmuştur.

Aynı anda en fazla savaş gemisi üretebilen ülkelerden biriyiz. 15'ten fazlası dost ülkelere ihraç edilmek üzer 50'den fazla savaş gemisi yapıyoruz.

İlk kez NATO-AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtladı.

"TCG KOÇHİSAR PEK ÇOK GÖREVİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRECEK"

TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Bu platform istihbarat, gözetleme ve keşiften arama-kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecek.

"KİMSEYLE KRİZ, KAOS, KAVGA PEŞİNDE DEĞİLİZ"