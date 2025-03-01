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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Günah bizden gider" diyerek net konuştu! "Demir yumruğumuzu daima hazır bulunduruyoruz"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.03.2025 20:26
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Terör Türkiye ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meselelerin çözümünde önceliği konuşmalara veriyoruz. Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde demir yumruğumuzu daima hazır bulunduruyoruz. Verilen sözler tutulmaz, göz boyama gibi şark kurnazlığına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Günah bizden gider" diyerek net konuştu! "Demir yumruğumuzu daima hazır bulunduruyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan şehit aileleri ve gazilerle iftar programında konuştu. Terörsüz Türkiye ile ilgili konuşan Erdoğan "Verilen sözler tutulmaz, göz boyama gibi şark kurnazlığına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider" dedi. Açıklamasının devamında Erdoğan "Hangi adımı atıyorsak Türkiye ve Türk milletinin istikbali için atıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"DEMİR YUMRUĞUMUZU HAZIR BULUNDURUYORUZ"

"Meselelerin çözümünde önceliği konuşmalara veriyoruz. Uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde demir yumruğumuzu daima hazır bulunduruyoruz. Bugün her alan güçlü, kudretli bir Türkiye var. Bugün İHA'larla, uçağıyla, tankıyla kendi göbeğini kendi kesen bir Türkiye'ye ulaştık. Çok daha iyi yerlere geleceğiz.

"GÜNAH BİZDEN GİDER"

Terör mücadelede son 10 yılda elde ettiğimiz başarıların arkasında bunlar yatıyor. Tarihi adımlar atma özgüvenine kavuştuk. Olayları artık tribünlerde seyretmiyoruz. Hangi adımı atıyorsak Türkiye ve Türk milletinin istikbali için atıyoruz. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye sınırları içinde ve dışında en güçlü ülkesidir. Verilen sözler tutulmaz, göz boyama gibi şark kurnazlığına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider."

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Recep Tayyip Erdoğan
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