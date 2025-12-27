HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi yeni yuvasında ziyaret etti

Hatay’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde enkazdan çıkarak 600 Konutlar Sitesi’ndeki yeni yuvasında yaşama tutunan Karakuş ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın Antakya ilçesinde 455 bininci afet konutu teslim törenine katıldı. Atatürk Caddesi üzerinde toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet konutu kura çekimi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temas ve incelemelerinin ardından Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan ve depremin ardından yeniden inşa edilen 600 Konutlar Sitesi’nde yaşayan Karakuş ailesinin evini ziyaret etti.

"BANA HAYALİN NE DESELERDİ, ERDOĞAN İLE OTURUP MUHABBET ETMEK İSTİYORUM DERDİM"

Ailesiyle birlikte enkazdan kurtulduklarını ifade eden Ömer Karakuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet etme hayalinin gerçekleştiğini ifade ederek, "Burası şu an 600 Konutlar ve Temmuz ayında ben evime geçtim. Yaklaşık 6 aydır evimde oturuyorum. Evim çok güzel, çok konforlu. Rabbim devletimizden razı olsun, rabbim devlet büyüklerimizden razı olsun. Bugün ağır bir misafirimiz vardı; devlet büyüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bakanlarımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk ve Valimiz Mustafa Masatlı misafirimiz oldu. Doğal ve güzel bir sohbetti, unutulmayacak bir anı oldu bizler için. Kendisi bizleri çok onore etti. Rabbim hepsinden razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin. Bana hayalin ne deselerdi, Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yerde oturup muhabbet etmek istiyorum derdim ve Rabbim gönlüme göre verdi. Rabbime şükürler olsun, gönlümden geçen gerçekleşti. Çok şükür evimize de geçtik, rabbimden daha ne isteyebilirim" dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TÜRK KAHVESİ İKRAM ETTİK"

Gerçekleşen ziyaretten ötürü mutlu olduğunu ifade eden Esra Nur Karakuş, "Bugün ağır misafirlerimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bey misafirimiz oldu. Çok mutlu olduk. Yeni evimden çok memnunum, çok beğeniyorum. Evimde böyle bir misafir ağırlayacağım aklıma gelmezdi. Herşey güzel düşünülerek yapılmış. Emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk kahvesi ikram ettik" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

