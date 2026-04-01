Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı. Erdoğan paylaşımında "Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Milli Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Milli Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."
Kaynak: AA

