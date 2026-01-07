Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "2026 yılı reform yılı olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



AK Parti ailesi güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor. Geçen hafta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel veriler açıkladı. AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu.

"YENİ KATILIMLARLA AK PARTİ AİLESİNİ DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ"

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Birazdan rozetlerini takarak bağrımıza basacağımız milletvekillerine aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.

Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz.

"ŞATIŞMALARI KALE ALMAYACAĞIZ, İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

Tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik. CHP'nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerden dolayı vatandaşlara kan kusturan şürekasını umursamayacak, kabak tadı veren sataşmalarını kale almayacağız, işimize bakacağız.

Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi daha geride bıraktık. Krizin, çatışmanın, savaşın eksik olmadığı 2025 yılında hamdolsun milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık. Hassas süreçlerin hiçbirinde Türkiye'nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik.

"BİZE DUYULAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADIK"

Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya, sıkıntıya rağmen AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman Türkiye'nin büyüklüğüne uygun şekilde hareket ettik. 2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. 455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek verdiğimiz sözü tutmanın kıvancını yaşadık, bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Biz sadece iş yeri konut yapmıyoruz, deprem bölgesinde umutları da inşa ettik. Teslim ettiğimiz yuvalarımız hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Kalan çalışmalarımızı yeni yılda da aynı tempoda sürdüreceğiz.

"2026 YILI REFORM YILI OLACAK"

2026 bütçemiz 86 milyonun refahı için hazırlandı. 2026 yılı ülkemiz için reform yılı olacak.

"NE YAPACAKSAK TÜM TÜRKİYE İÇİN YAPACAĞIZ"

Güçlü Türkiye'nin güvencesi güçlü bir AK Parti ve güçlü bir Cumhur İttifakı'dır. Emperyalist oyunları bozacak irade bu kadroda ve bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur. Ne yapacaksak tüm Türkiye için yapacağız. Bunu, başkent Ankara'ya su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu yabancılara ülkelerini şikayet etmeyi marifet sayan kalitesi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız.

Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız. Bunu aynı zamanda Türkiye'nin ismini duyunca gözleri parlayan mazlum ve mağdurların güvenliği için yapacağız. Bunu 86 milyon için, yurt dışında 7 milyon kardeşimiz için yapacağız. Bunu Türkiye Yüzyılı'nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız.

Adalette yargı reformu stratejimiz kapsamında 10. ve 11. yargı paketlerimiz yürürlüğe girdi. Toplam 228 milyon kitabı öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıttık.

"YÜZYILIN KONUT PROJESİNİ BAŞLATTIK"

Çevre ve şehircilikte 6 şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizde 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdik. Yüzyılın konut projesini başlattık. Türkiye'nin ilk iklim kanunu yürürlüğe girdi.

Tarımsal kuraklıkla stratejisi eylem planını hayata geçirdik. Depremden etkilenen 11 ilimiz için 11 milyar lira finansman sağladık. 2025 yılında toplamda 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk.