Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur’da "Türkiye-Malezya İş Forumu"nda konuştu.
"TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor. Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz.
"ÇARPAN ETKİSİ YAPACAĞINA EMİNİM"
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Bu ziyarette Malezya ile ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolar olarak tespit ettik. İki ülke arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin gelişmesinde iletişim ve karşılıklı ziyaretlerin önemli olduğuna inanıyorum.
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Savunma sanayi firmalarımız Malezya'da başarılı işlere imza atıyor.
- Önümüzdeki dönemde karşılıklı uçuş sayılarının artırılmasının beşeri ilişkilerde çarpan etkisi yapacağına eminim.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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