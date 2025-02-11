HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık

11.02.2025 11:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin büyümeyi sürdürdüğünü belirterek "Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur’da "Türkiye-Malezya İş Forumu"nda konuştu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor. Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz.

"ÇARPAN ETKİSİ YAPACAĞINA EMİNİM"

  • Bu ziyarette Malezya ile ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolar olarak tespit ettik. İki ülke arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin gelişmesinde iletişim ve karşılıklı ziyaretlerin önemli olduğuna inanıyorum.

  • Savunma sanayi firmalarımız Malezya'da başarılı işlere imza atıyor.

  • Önümüzdeki dönemde karşılıklı uçuş sayılarının artırılmasının beşeri ilişkilerde çarpan etkisi yapacağına eminim.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Gelir gelmez Burak Yılmaz kaptı

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Gelir gelmez Burak Yılmaz kaptı

İstanbul'da iki ilçede okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi

İstanbul'da iki ilçede okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

İmamoğlu'ndan, CHP'li belediyelere terör soruşturmasına tepki

İmamoğlu'ndan, CHP'li belediyelere terör soruşturmasına tepki

Bir ili sarsan korkunç şüphe! Kızı ölü, kendisi kanlar içinde bulundu

Bir ili sarsan korkunç şüphe! Kızı ölü, kendisi kanlar içinde bulundu

Trump süre verdi, tüm dünyayı şoke etti: Sonra kıyamet kopsun!

Trump süre verdi, tüm dünyayı şoke etti: Sonra kıyamet kopsun!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.