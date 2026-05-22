Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji milli güvenliğin güç unsurudur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde enerjinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan "Enerji milli güvenliğin kalkınmanın ve bağımsızlığın bir güç unsuru olma vasfını giderek perçinliyor" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada önemli değerlendirmeler yaptı.

"ENERJİ MİLLİ GÜVENLİĞİN GÜÇ UNSURU"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Enerji milli güvenliğin kalkınmanın ve bağımsızlığın bir güç unsuru olma vasfını giderek perçinliyor. Petrol ve doğal gaz halen stratejik. Türkiye en güçlü köprü ve kavşak noktası.

"5 DOĞAL GAZ BORU HATTI İLE DOĞAL GAZ TEMİN EDİYORUZ"

5 doğal gaz boru hattı ile doğal gaz temin ediyoruz. 2016 yılında ilan ettiğimiz milli enerji ve maden politikasıyla başlayan sondaj ve arama faaliyetlerimiz bir diğer başarımızdır.

"SAKARYA GAZ SAHASINDA ÜRETİMİMİZ 9 BUÇUK MİLYON METREKÜPE ULAŞTI"

Burada kelimenin tam anlamıyla paradigmayı değiştirdik. 10 yılda bu alana çok ciddi yatırım yaptık. Fatih Sondaj gemimiz ile cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Sakarya gaz sahasında üretimimiz 9 buçuk milyon metreküpe ulaştı.

"GABAR'DA TARİH YAZDIK"

Sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdık. Şırnak Gabar'da gerçekleştirilen petrol keşfimiz, Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
