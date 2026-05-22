Toprağa destek, üreticiye nefes: 120 bin fide ücretsiz dağıtıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 120 bin fideyi çiftçiye ücretsiz dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticinin mali yükünü azaltmak amacıyla yürüttüğü tarımsal destekleme çalışmaları kapsamında Vezirköprü’de önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi ile Vezirköprü Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, tohumdan fideye dönüştürülen ürünler üreticilerle buluşturuldu. Proje kapsamında toplam 120 bin fide, Vezirköprü’deki çiftçilere yüzde 100 hibe olarak teslim edildi.

Yetkililer, uygulamanın hem üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağladığını hem de yerel üreticinin tarımsal faaliyetlerini destekleyerek kırsalda ekonomik hareketliliği artırdığını ifade etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin üreticinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.



