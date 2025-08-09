Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in, Gazze’nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"BÖLGEDE KALICI BARIŞ VE HUZURUN TESİSİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa, İngiltere ve Kanada’nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğunu, Batı’da İsrail’e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye’nin Filistin’in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

(İHA)

Günün öne çıkan haber başlıkları...