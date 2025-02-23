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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

23.02.2025 21:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, savaşan tarafları birkaç kez müzakere masasına getirebilmiş bir ülke olarak barış görüşmelerine ev sahipliği de dahil katkıda bulunabileceğini, çatışmanın tarafı iki ülkeyi de dışlamayan bir müzakere sürecinin başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN'DAN NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün ya da bir başka üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemeyeceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki NATO müttefiki ülkenin liderleri olarak yeni dönemde daha koordineli çalışma konusunda mutabık kaldılar.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Recep Tayyip Erdoğan macron
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