Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'deki soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecektir"

Türkiye ile Senagal arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıdaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sayın başbakan, bakanlar, basın mensurları hepinizi saygı ile selamlıyorum. Sayın başbakanı ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Senegal ile ilişkilerimiz güçlü şekilde devam ediyor.

Bugünkü istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliği imkanlarını sayın başbakanla ele aldık. İmzalanan belgelerle iş birliğimizin ahdi zeminini sağlamlaştırdık. Senegal ile ticaret ve yatırımlarda önemli başarılar elde ettik. Ticari ilişkileri 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Şirketlerimizin Senegal'deki ticaretindeki değeri 3 milyar dolara yaklaştı. Şirketlerimizin tecrübelerini Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazırız.

Senegal'in bu yıl inşallah iki rakamlı büyüme rakamlarını yakalamasını temenni ediyorum. İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Senegal iş formunda hayırlı sonuçlar alınacağından da eminim. Afrikalı kardeşlerimizin Türk savunma ürünlerine artan ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde dayanışmayı artırmayı ümit ediyoruz. FETÖ ile mücadeledeki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Senegal, içinde bulunduğumuz asrın parlayan yıldızıdır. Kimse Afrika kıtasını yok sayamaz. Biz Afrika kıtası ile yeni tanışmış bir ülke değiliz. Kıta ile kökleri 10. yy'a uzanan beşeri bağlarımız var.

"AFRİKA İLE BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Senegal'in İsrail mezalimine karşı duruşunu takdirle karşıladık. Senegal'in Filistin halkıyla sergilediği dayanışma birçok ülke için örnek teşkil ediyor. Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır"

Gazze'de yaşanılanları da ele aldık. Senegal'in duruşunu hep takdir ile karşıladık. Senegal'in Gazze ile dayanışması örnek teşkil ediyor. Senegal, Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir.