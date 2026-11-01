Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1-4 Kasım tarihleri arasında Seul'u ziyaret edeceğini duyurdu.

3 KASIM SALI GÜNÜ RESMİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung’un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul’u ziyaret edeceklerdir.

Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmî görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.

Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir"