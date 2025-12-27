Hatay'da 455 bininci konut teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözlerimizi tuttuk, alnımız ak başımız dik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ndeki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Karşımdaki topluluğu bugün farklı görüyorum. Gönlümüzde ayrı bir yeri olan Hatay'ımızda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Adıyaman ve Ankara'da. Deprem bölgesinde bizleri takip eden her vatandaşıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Bugün birbirinden farklı değerlerin bir araya yaşadığı Hatay'dayız.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Sevgili kardeşlerim siz bize güvendiniz, inandınız. En zor şartlarda dualarınızla oylarınızla bize destek oldunuz. Biz de size layık olabilmek için ne gerekiyorsa yaptık. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Zorlukları birlikte atlattık. Tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla yaralarımızı sardık. 23 yıl boyunca emanetinize hıyanet etmedik. Size ve aziz milletimize mahçup olmadık. Tüm sabotaj girişimlerine tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere geldik.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK, ALNIMIZ AK"

İşte bugün alnımız ak ve başımız dik bir şekilde yine sizinleyiz. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve bahtiyarlığıyla sizin ve milletimizin huzurundayız.

"AFETZEDELERİMİZİ BİR AN BİLE ÇARESİZLİĞE TERK ETMEDİK"

Şahsıma, iktidar ve ittifakımıza sizlerin huzuruna böyle çıkmayı bize nasip eden Rabbime hamd olsun. 6 Şubat'ta buraya gelip ahkam kesip gelenler vardı. Seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı. Enkazlarda selfie çekip sosyal medyada paylaşanlar vardı. Deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı. Hükümet bu enkazın altında kalır diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı. Yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı. Biz canımıza dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken 100 yılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelere hakaret edenler vardı. Konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı. Artık bunlar yok. Reyting peşinde koşanlar artık yok. Evleri mültecilere verecek diyenler yok. Devlet ile milleti karşı karşıya getirenlerin hiçbiri yoklar. Ama biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi. Afetzedelerimizi bir an bile çaresizliğe terk etmedik.

Siz bize sahip çıktıkça bu milletin umutlarını boşa çıkarmayacağız. Depremin vurduğu 11 ilde 455 bin konutu hak sahiplerine teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Rabbim bu evlerde ağız tadıyla oturmayı nasip eylesin.

455 BİN KONUT TAMAMLANDI

Yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün anahtarını teslim edeceğimizi söylemiştik. Bugün bu rakamın da üzerine çıktık. 455 bin konutu tamamlamış bulunuyoruz. Emeği geçenleri kutluyor. 7 gün 24 saat çalışan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sizlerin bu sevinci görmemize sebep olan başta Murat Kurum kardeşim, mimarlarımızı, mühendislerimizi, işçi kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyor ve ülkem adına teşekkür ediyorum.

6 Şubat'ta tarihimizin en büyük doğal afetimizi yaşadık. Bu felakette 53 binin üzerinde canımızı kara toprağa verdik. Depremde kaybettiğimiz tüm yakınlarımızı rahmetle yad ediyorum. 11 ilimiz 62 ilçemiz ve 10 bin 190 köyümüzü kapsayan alan art arda meydana gelen iki depremle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız bu felaketten etkilendi. Binlerce binamız yıkıldı. 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Ama endişe ve ümitsiliğe kapılmadık. Devlet olarak derhal harekete geçtik. Arama kurtarma çalışmalarından sağlık hizmetlerine enkaz kaldırmadan psikolojik desteklere depremzedelerimizin imdadına koştuk.

Hükümetizin enkazın altında kalmasını bekleyen vatan ve millet düşmanlarının sözüne odaklanmadan işimize koyulduk. Ben şimdi bu binaları görüyorum ve rabbime hamd ediyorum. Bu kadar kısa zamanda bu binaları bitirmeyi bizlere nasip ettin. Şimdi de kardeşlerimiz burada hayırlısıyla otursunlar. 40 gün önce 350. bininci konutumuzun anahtarlarını Adıyaman'da teslim etmiştik. Bugün de 455. bininci konutun anahtarlarını teslim ediyoruz.

Sadece konut da inşa etmedik. Şehrimizin altyapısını da tamamen yeniledik. İstihdam projelerini hayata geçirdik. Türkiye'nin en büyük atık su temeli ve tünelinin inşasına devam ediyoruz.

Türkiye'nin aydınlık yarınlara güvenle yürüyebilmesi için güçlü bir AK Parti'ye güçlü bir Cumhur ittifakına ihtiyacı var.