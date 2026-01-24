HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın’ımıza kazandırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, "Aydın Şehir Hastanemiz çok farklı bir imkana bu vesile ile kavuşacak ve atılacak bu adımla beraber Aydın’da onkolojiyle ilgili de adımları atacağız. Artık Aydın halkı, İzmir’e gitmek veya farklı bir ile gitmek durumunda kalmayacak" dedi.

Yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için Aydın’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı’ndaki törenin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile makamında görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sonraki durağı ise Aydın Şehir Hastanesi oldu. Hastanenin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, şehir hastanesinin aynı zamanda eğitim ve araştırma hastanesi olarak da hizmet vereceğinin müjdesini vererek, Aydın’a ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

ERDOĞAN, AYDIN ŞEHİR HASTANESİ'NİN AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ

Bin 300 yatak kapasiteli hastanenin Aydın halkına birinci sınıf sağlık hizmeti sunacağını ifade eden Erdoğan, "Her şeyden önce bugün Aydın’ımıza böyle muhteşem bir eseri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Aydın Şehir Hastanemiz çok farklı bir imkana bu vesile ile kavuşacak ve atılacak bu adımla beraber Aydın’da onkolojiyle ilgili de adımları atacağız. Artık Aydın halkı, İzmir’e gitmek veya farklı bir ile gitmek durumunda kalmayacak. Bu gördüğünüz muhteşem eser artık Aydın’ın çevre illere gitmesini asla gerektirmeyecek. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek. Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın’ımıza yaraşır bir eser oldu. Bin 300 yatak kapasiteli hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyarlık yatırım değerine sahip ve her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın’ımıza kazandırıyoruz. Aydınımız bu şehir hastanesi ile çok daha farklı çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyecek" dedi.

HASTALARI ZİYARET ETTİ

Kurdele kesim törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Daha sonra hastaları da ziyaret eden Erdoğan, ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.
140 bin metrekareye kurulan ve 65,5 milyar TL yatırım büyüklüğü bulunan Aydın Şehir Hastanesi'nde 365 adet poliklinik, 34 ameliyathane, nükleer tıp merkezi, 2 bin 269 araçlık açık ve kapalı 2 otoparkı, 16 adet yanık, 250 adet yoğun bakım yatağı, 3 adet MR, 3 adet tomografi, 45 adet diyaliz cihazı bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Aydın Recep Tayyip Erdoğan Şehir hastanesi
