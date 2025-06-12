Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Hindistan'da kakıştan kısa süre sonra yerleşim alanına düşerek infilak eden uçakta bulunanların neredeyse tamamı hayatını kaybetti. 290 kişinin can verdiği uçak kazasıyla ilgili paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajlarını iletti.

Erdoğan, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 12, 2025

UÇAK KAZASINDA 290 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Hindistanlı yetkililer, uçağın yerleşim bölgesine düştüğünü kaydetti. Hindistan polisi, 2 kişinin sağ kurtulduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının 290'ı aştığını açıkladı.