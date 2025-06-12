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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da meydana gelen ve 290 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Mustafa Fidan

Hindistan'da kakıştan kısa süre sonra yerleşim alanına düşerek infilak eden uçakta bulunanların neredeyse tamamı hayatını kaybetti. 290 kişinin can verdiği uçak kazasıyla ilgili paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajlarını iletti.

Erdoğan, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

UÇAK KAZASINDA 290 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Hindistanlı yetkililer, uçağın yerleşim bölgesine düştüğünü kaydetti. Hindistan polisi, 2 kişinin sağ kurtulduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının 290'ı aştığını açıkladı.

12 Haziran 2025
12 Haziran 2025

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uçak kazası Hindistan taziye cumhurbaşkanı erdoğan
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