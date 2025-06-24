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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, NATO Liderler Zirvesi'nde yan yana geldi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 2019'dan bu yana ilk kez yüz yüze geldi. NATO Liderler Zirvesi kapsamında çekilen aile fotoğrafına katılan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Fotoğraf çekimi öncesinde iki lider el sıkıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, NATO Liderler Zirvesi'nde yan yana geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kraliyet Sarayı'ndaki yemekte, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

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Yemeğe gelen konukları karşılayan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ve eşleriyle fotoğraf çektirmesinin ardından yemeğe geçildi.

ERDOĞAN İLE TRUMP YAN YANA

Fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump yan yana geldi.

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İki liderin fotoğraf çekimine geçilmeden önce tokalaştıkları görüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın liderler onuruna vereceği akşam yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump
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