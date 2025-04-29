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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için gittiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Villa Pamphili Konutu'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Meloni arasındaki ikili görüşme de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni görüşmesi başladı
Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve beraberindeki elçilik heyeti karşıladı.nBaşbakan Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracından inerken karşıladı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MELONİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Erdoğan ve Meloni, tören kıtasının selamlanmasının ardından tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdimi sonrası Erdoğan ve Meloni baş başa görüşmeye geçti.

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Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İtalya Recep Tayyip Erdoğan
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