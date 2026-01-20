Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Shaquille O'Neal bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Basketbolun efsane isimleri arasından yer alan Shaquille O'Neal'i konuk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü basketbolcuyla fotoğraflarını paylaştı.

Bir dönem LA Lakers'ta oynadığı dönemde dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen 2,16'lık dev basketbolcu Shaquille O'Neal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir basketbol sahasına bir araya geldi.

BASKETBOL TOPU İMZALADILAR

İkilinin samimi anları dikkat çekerken paylaşılan fotoğraflarda bir topu imzaladıkları anlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu fotoğrafları paylaştı;