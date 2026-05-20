Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında ateşkes görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Türkiye-ABD ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkesin uzatılmasını müspet bir gelişme olarak görüyorum" dedi.

Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNİN GÜNDEMİ ATEŞKES

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti.

NATO ZİRVESİ AÇIKLAMASI

NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve'nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini belirtti.

2026 ANKARA NATO ZİRVESİ TEMMUZ AYINDA GERÇEKLEŞECEK

NATO'nun devlet ve hükûmet başkanlarının güvenlik konuları hakkında resmî kararlar alacağı 36. NATO zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında başkent Ankara'da gerçekleşecek.

2024 Washington zirvesinin sonuç bildirgesi ile 2026'daki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ev sahipliği yapacağı zirve, 2004 İstanbul zirvesinin ardından Türkiye'de düzenlenecek olan ikinci NATO zirvesi olacak.

