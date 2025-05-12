Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy telefon ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye'nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini dile getirdi.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Zelenskiy ise sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'ın, savaşı sona erdirme yönündeki barış müzakerelerine Türkiye'de en üst düzeyde ev sahipliği yapabileceğini ifade etti. Ayrıca, Zelenskiy Donald Trump'ın Perşembe günü İstanbul'a gelme ihtimaline ilişkin ise, "Tabii ki hepimiz Başkan Trump'ın Türkiye'deki bu toplantıda yanımızda olmasını isteriz. Bu doğru bir fikir" sözlerini kullandı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır