Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, HSK'ya 4 kritik atama: Turan Kuloğlu, Serdar Ateş, Sait Özdemir, Bülent Küfüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran'da görev süreleri dolacak üyelerin yerine HSK'ya 4 üye atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'NIN YENİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

Karara göre Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, HSK'nın yeni üyeleri oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda 21 Mayıs'ta yapılan seçimlerde ise HSK üyeliğine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki seçilmişti.

TURAN KULOĞLU KİMDİR?

Turan Kuloğlu daha önce Alanya, Nurdağı ve Bayburt’ta hakimlik, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimliği, HSK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Kuloğlu, son olarak Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

SERDAR ATEŞ KİMDİR?

Serdar Ateş, Tarsus Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay Tetkik hakimliği ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevlerinin ardından, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

SAİT ÖZDEMİR KİMDİR?

Sait Özdemir, Erzurum, Sarıoğlan, Nizip ve Ardahan'da hakimlik, Bartın ve İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği, Bakırköy Adalet Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. Özdemir, son olarak İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı olarak görev aldı.

BÜLENT KÜFÜDÜR KİMDİR?

Bülent Küfüdür, Ankara ve Diyarbakır'da vergi ve idare mahkemelerinde görev aldıktan sonra Danıştay Tetkik Hakimliği, Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliği ve daire başkanlığı yaptı. Küfüdür, son olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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BAKAN TUNÇ'TAN HAYIRLI OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK üyeliklerine atanan 4 yeni üye için görevlerinin hayırlı olması temennisini iletti.

Bakan Tunç şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. HSK'nın yeni üyelerinin adaletin tecellisi yolunda başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."