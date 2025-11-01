HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yasa dışı bahisle mücadele eylem planı yürürlükte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" uygulamaya koyuldu. Eylem planı ile yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amaçlanıyor. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mustafa Fidan

Son olarak futbol camiasında hakemlerin bahis skandalıyla gündeme gelen sanal ortamda yasa dışı bahis konusunda resmi bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)" hazırlanıd ve yürürlüğe girdi.

"YASA DIŞI BAHİS KAMU DÜZENİNE CİDDİ BİR TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR"

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı;

"Aile bütünlüğünü bozan, sosyal ilişkileri zayıflatan, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunlari ve kumar faaliyetleri; mezkûr zararlarının yanı sıra kayıt dısı ekonomivi artırmakta ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu bakımdan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla etkin mücadele; kamu güvenliğinin sağlanması, toplumsal yapımn korunması ile ekonomik ve sosyal refahın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır.

Sanal dünyanın büyümesi, sosyal medyanın yaygınlaşması ve finansal teknolojilerin çeşitlenmesiyle yasa dışı bahis, șans oyunları ve kumar faaliyetlerinin niteliği ve yayılma alanı önemli ölçüde değişmiștir. Sosyal medya, ödeme altyapıları Ve kripto varlıklar gibi araçlar bu faaliyetlere erişimi kolaylaştırarak mevcut soruna sınır ötesi bir boyut kazandırmıştır. Bu durum tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin sürekli geliștirilmesini ve yenilikçi önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

"YASA DIŞI BAHİS, ŞANS OYUNLARI VE KUMARLA MÜCADELE EYLEM PLANI" HAZIRLANDI

Hâlihazırda çok yönlü bir biçimde yürütülmekte olan bu mücadelede sorunun teknolojik ve finansal altyapısının ulaștığı seviye ve uluslararası boyutunun bulunması nedeniyle hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, teknik yetkinlik ve denetim kapasitesinin artırlması, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi, uluslararası ölçekte iş birlikleriyle sorunun kaynağında çözümüne dair tedbirler alınması ve vatandaşlarımıza yönelik koruma ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması elzemdir

Bu kapsamda yasa dıșı bahis, șans oyunları ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm așamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla Malî Suçları Araștırma Kurulu Bașkanlığı koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)" hazırlanmıştır. Söz konusu Eylem Planı, Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafindan eylemlerden sorumlu ve eylemlerin gerçekleștirilmesinde iș birliği yapılacak olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak, Eylem Planının uygulama ve izleme faaliyetleri koordine edilecektir

Bu itibarla Sanal Ortamda Yasa Dıșı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Plan1 (2025-2026) kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Eylem Planının uygulanması ve izlenmesi sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle ve öncelikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."

