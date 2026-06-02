HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. kez torun sevinci! Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın üçüncü çocuğu oldu

Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın 3'üncü çocukları dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hastanede ziyaret etti. Sümeyye Erdoğan ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede olmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. kez torun sevinci! Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın üçüncü çocuğu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın üçüncü çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Erdoğan, burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı, Bayraktar çiftine tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın 10. kez torun sevinci! Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar ın üçüncü çocuğu oldu 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çifti, 2017 yılında dünyaya gelen çocuklarına Canan Aybüke, 2024 yılında dünyaya gelen çocuklarına ise Asım Özdemir ismini vermişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
27 ilde eş zamanlı operasyon: 89 şüpheli yakalandı27 ilde eş zamanlı operasyon: 89 şüpheli yakalandı
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı! 500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu!

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu!

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.