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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş çıkış! Başdanışmanı duyurdu: ‘Yeni anayasaya ihtiyaç yok!’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için yeni bir anayasa ya da anayasa değişikliğine gerek olmadığını belirtti. Uçum, "Eğer TBMM, 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verirse ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da isterse, bir kez daha aday olabilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş çıkış! Başdanışmanı duyurdu: ‘Yeni anayasaya ihtiyaç yok!’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı için anayasa değişikliğine gerek olmadığını, TBMM 360 oyla seçimleri yenilerse aday olabileceğini söyledi.

'YENİ ANAYASAYA İHTİYAÇ YOKTUR'

Uçum, X hesabından paylaştığı ve bu konu hakkında 1 Aralık 2024'te kaleme aldığı bir yazıya atıf yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni anayasa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önümüzdeki genel seçimlerde adaylık yolu açılmak isteniyor' yalanından vazgeçilinceye kadar hatırlatmaya devam edelim: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya mevcut anayasayı değiştirmeye ihtiyaç yoktur.

'TERCİH EDERSE SON KEZ ADAY OLUR'

Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan TBMM’nin 7 Mayıs 2028’de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer.

Örneğin 2027 yılının son çeyreğinde veya 2028’in başında TBMM en az 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tercih ederse son kez aday olur. Konuya ilişkin detaylar alıntılanan yazıdadır."

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Uçum Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı erdoğan yeni anayasa
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