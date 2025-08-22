HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Saadet Oruç'tan ağıza alınmayacak küfürler ve tehdit! "Ters kelepçeyle aldırtmazsam..."

Daha önceden X platformu üzerinde bir sohbet odasında hakaretlerle dolu cümleler kuran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'tan bu sefer de farklı bir bomba geldi. Oruç, Narin Güran'ın akrabalarından biri olan Mehmet Şerif Güran ile yaşadığı tartışma sonucu Güran'a, "Benim sınırım var. Seni yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim" dedi.

Geçtiğimiz aylarda X üzerindeki bir sohbet odasında bir kadın kullanıcıya hakaret ve küfürler savuran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, bu sefer de Narin Güran'ın bir yakınına söylediği sözlerle ülkenin gündemine oturdu. Oruç, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve Türkiye'nin gündemine yerleşen Narin Güran'ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran ile tartışma yaşadı.

"TERS KELEPÇE İLE ALDIRTMAZSAM BEN DE SAADET DEĞİLİM"

Güran'ın kendisine hakaretler ettiğini belirten Oruç, "Benim sınırım var, bana kimse kncık diyemez. Mehmet Şerif Güran’ı yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim. Mehmet Şerif Güran bir o... çocuğu" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE DE KÜFÜRLER SAVURMUŞTU

Oruç için böyle bir olay ilk de değil... Daha önceden X'te katıldığı bir sohbet odasındaki kadın kullanıcıya "Siz kimsiniz ki bana 'Kes sesini' diyorsunuz? S..... git" demişti.

Narin Güran
