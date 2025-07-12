Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak çağrısına İstanbul'dan yanıt geldi! AK Parti İl Başkanı paylaştı

Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda kritik bir eşik daha aşılmış, terör örgütü üyesi PKK'lı bir grup dün silahlarını törenle yakmnıştı. Yaşanan sürecin ardından kapsamlı bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında yaptığı açıklamada "Bayraklarla evlerimizi donatalım" çağrısı yaptı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI PAYLAŞTI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Oğlu Kağan Özdemir ile birlikte evlerinin balkonuna Türk bayrağını asan Özdemir, anlamlı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını hatırlatan İl Başkanı Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"OĞLUM KAĞAN, BALKONUMUZA ŞANLI BAYRAĞIMIZI GURURLA ASTI"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Oğlum Kağan, balkonumuza şanlı bayrağımızı gururla astı. Bu topraklara olan sevgimizi, birliğimizi ve inancımızı ay yıldızla gösteriyoruz. Kağan'larımız, Ayşe'lerimiz, Can'larımız, Zeynep'lerimiz Şimdi hep birlikte bayraklarımızı asalım, hürriyet ve istiklal sancağımız gururla dalgalansın."

İl Başkanı Abdullah Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, İstanbul'da da çok sayıda vatandaş evlerini ve işyerlerini bayraklarla süslemeye başladı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır