HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak çağrısına İstanbul'dan yanıt geldi! AK Parti İl Başkanı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında yaptığı "Bayraklarla evlerimizi donatalım" çağrısı ülke genelinde karşılık bulurken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in paylaşımı dikkat çekti: "Oğlum Kağan, balkonumuza şanlı bayrağımızı gururla astı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak çağrısına İstanbul'dan yanıt geldi! AK Parti İl Başkanı paylaştı

Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda kritik bir eşik daha aşılmış, terör örgütü üyesi PKK'lı bir grup dün silahlarını törenle yakmnıştı. Yaşanan sürecin ardından kapsamlı bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında yaptığı açıklamada "Bayraklarla evlerimizi donatalım" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın bayrak çağrısına İstanbul dan yanıt geldi! AK Parti İl Başkanı paylaştı 1

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI PAYLAŞTI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Oğlu Kağan Özdemir ile birlikte evlerinin balkonuna Türk bayrağını asan Özdemir, anlamlı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın bayrak çağrısına İstanbul dan yanıt geldi! AK Parti İl Başkanı paylaştı 2

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını hatırlatan İl Başkanı Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"OĞLUM KAĞAN, BALKONUMUZA ŞANLI BAYRAĞIMIZI GURURLA ASTI"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Oğlum Kağan, balkonumuza şanlı bayrağımızı gururla astı. Bu topraklara olan sevgimizi, birliğimizi ve inancımızı ay yıldızla gösteriyoruz. Kağan'larımız, Ayşe'lerimiz, Can'larımız, Zeynep'lerimiz Şimdi hep birlikte bayraklarımızı asalım, hürriyet ve istiklal sancağımız gururla dalgalansın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın bayrak çağrısına İstanbul dan yanıt geldi! AK Parti İl Başkanı paylaştı 3

İl Başkanı Abdullah Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, İstanbul'da da çok sayıda vatandaş evlerini ve işyerlerini bayraklarla süslemeye başladı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İttifak' açıklamasına yanıt! "Bu ittifak süreç ittifakıdır"DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İttifak' açıklamasına yanıt! "Bu ittifak süreç ittifakıdır"
İstanbul'da orman yangını! Ekipler sevk edildiİstanbul'da orman yangını! Ekipler sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Türk bayrağı Abdullah Özdemir ak parti recep tayip erdoğan Terörsüz Türkiye
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Dünya devinin elinden aldı! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Dünya devinin elinden aldı! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Diyarbakır'da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı

Diyarbakır'da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı

Tayini çıktığı şehre gidiyorlardı: Feci kazada bir aile yok oldu!

Tayini çıktığı şehre gidiyorlardı: Feci kazada bir aile yok oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.