Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dış mihrak" sözlerine Özgür Özel'den sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuş ve "CHP’nin içindeki dış mihraklardan kurtulması Türk siyaseti için hayırlısı olacaktır. Türkiye’nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı olduğu açıktır." demişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT GELDİ

Bu sözlere mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"ERDOĞAN İLE ANLAŞACAK DİYOR"

"Mutlak butlan kararı açıklanmadan hemen önce ‘İnşallah memleketimiz çok yakında hak ettiği gibi bir muhalefete kavuşacak’ deyip Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayını iptal ettiren, diyor ki ‘Hiçbir yerinde yokum.’ Bugün de çıkmış ‘İnşallah’ diyor, ‘CHP dış mihraklar tarafından içine sokulanlardan kurtulacak’ diyor. Vallahi CHP’de bir tane dış mihrak varsa o da sensin. Senin parti üstünde yaptığın hesaplar. ‘Dış mihrakların tercih ettiği yönetici’ dediği memlekete Amerika’nın büyükelçisi geliyor, diyor ki ‘Vallahi’ diyor ‘Trump, çok akıllı adam’ diyor. ‘Erdoğan’la anlaşacak’ diyor.

"SEN TRUMP'IN HESABISIN"

‘Onda olmayanı verecek, onda olanların hepsini alacak’ diyor. ‘Onda olanların hepsi’ dediği nadir toprak elementlerini diyor. Bizim buradaki işte Ordu’nun, Giresun’un yüzde 80’i madenlere açılmış, madenleri maden ruhsatlarını. Altınları diyor, Kaz Dağı’nın altındaki altınları diyor. Diyor ki ‘Erdoğan’dan her şeyi alacak.’ ‘Uçak siparişini’ diyor, 250 tane. Ucuzu varken Amerika’dan pahalıya doğalgaz almayı söylüyor. Her şeyi alacak diyor ‘Ona olmayanı verecek’ diyor. Ne olmayan? Olmayan meşruiyet. Buradan, ‘Dış mihrakların tercih ettiği CHP’deki kişiler’ diyene diyorum ki dış mihrakların tercih ettiği birisi varsa o da memleketin başında tutmak için bin türlü plan yapıp bunu da açıktan söyleyen Amerika’dır, Trump’tır, sen Trump’ın hesabısın"