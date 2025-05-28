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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK için atayacağı 4 üyenin ismi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) atayacağı 4 üyenin ismi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK için atayacağı 4 üyenin ismi belli oldu
Mustafa Fidan

TBMM Genel Kurulu'nda seçilen 5 üyenin ardından, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) atayacağı 4 üyeye çevrilmişti.

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HSK'YA ATANACAK DÖRT İSİM BELLİ OLDU

Ekran Haber'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanın HSK için atamasını yapacağı dört üyenin ismi belli oldu.

HSK üyeliğine atanacağı ifade edilen isimler Bülent Küfüdür, Said Özdemir, Turan Kuloğlu ve Serdar Ateş oldu.
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TBMM'DE OYLAMA SONUCU BELİRLENMİŞTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde yapılan oylama sonucunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 5 yeni üyesi belirlenmişti. Meclis'te yapılan oylamada Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçilmişti.

(Ekran Haber)

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Cumhurbaşkanı Savcı hakim erdoğan hsk
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