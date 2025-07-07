Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede söylediği iddia edilen sözlere yalanlama geldi! Nuray Babacan yazmıştı, İletişim Başkanlığı dezenformasyon dedi

Gazeteci Nuray Babacan, kabinedeki 4 bakanın değişeceğini bununla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede konuyla ilgili söylem geliştirdiğini iddia etmişti. İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiayı yalanladı. İşte o açıklama…

“AÇIK BİR DEZENFORMASYON FALİYETİ”

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kabine toplantısında ‘Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir’ dediği” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür içerikler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyetidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısında bu yönde bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Söz konusu iddialar; herhangi bir somut bilgiye dayanmayan, spekülatif nitelikli ve manipülasyon amaçlı söylemlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, anayasal yetkileri çerçevesinde kabineyle ilgili tasarruflarını gerekli gördüğü zamanda ve zeminde kullanabilir. Böyle bir gelişme olması durumunda kamuoyu yalnızca resmî kanallar aracılığıyla bilgilendirilir.

Aksi yönde oluşturulan içerikler, gazetecilik etiğinden uzak, yalnızca gündem oluşturmak ve etkileşim kazanmayı hedefleyen sorumsuz yayıncılık içerikleridir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak vatandaşlarımızı, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeye ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz.”