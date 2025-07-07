HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede söylediği iddia edilen sözlere yalanlama geldi! Nuray Babacan yazmıştı, İletişim Başkanlığı dezenformasyon dedi

Son günlerde en çok konuşulan konu başlıklarından biri de kabine değişikliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede revizyona gideceği bazı bakanları değiştireceği ifade ediliyor. Nefes yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son kabine toplantısında bazı bakanlara “Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir” dediğini yazmıştı. İletişim Başkanlığı, bu haberi yalanladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede söylediği iddia edilen sözlere yalanlama geldi! Nuray Babacan yazmıştı, İletişim Başkanlığı dezenformasyon dedi

Gazeteci Nuray Babacan, kabinedeki 4 bakanın değişeceğini bununla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede konuyla ilgili söylem geliştirdiğini iddia etmişti. İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiayı yalanladı. İşte o açıklama…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede söylediği iddia edilen sözlere yalanlama geldi! Nuray Babacan yazmıştı, İletişim Başkanlığı dezenformasyon dedi 1

“AÇIK BİR DEZENFORMASYON FALİYETİ”

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kabine toplantısında ‘Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir’ dediği” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür içerikler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyetidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısında bu yönde bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Söz konusu iddialar; herhangi bir somut bilgiye dayanmayan, spekülatif nitelikli ve manipülasyon amaçlı söylemlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, anayasal yetkileri çerçevesinde kabineyle ilgili tasarruflarını gerekli gördüğü zamanda ve zeminde kullanabilir. Böyle bir gelişme olması durumunda kamuoyu yalnızca resmî kanallar aracılığıyla bilgilendirilir.

Aksi yönde oluşturulan içerikler, gazetecilik etiğinden uzak, yalnızca gündem oluşturmak ve etkileşim kazanmayı hedefleyen sorumsuz yayıncılık içerikleridir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak vatandaşlarımızı, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeye ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kuzey Irak'ta şehit düşen 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendiTürkiye şehitlerine ağlıyor! Kuzey Irak'ta şehit düşen 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Ayşe Barım davasında Metin Yıldız detayı! Tanık olarak dinlendi: Dikkat çeken ifadelerAyşe Barım davasında Metin Yıldız detayı! Tanık olarak dinlendi: Dikkat çeken ifadeler

Anahtar Kelimeler:
kabine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhuriyet'e dil uzatan eski AK Partili vekile AK Parti'den yanıt! "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"

Cumhuriyet'e dil uzatan eski AK Partili vekile AK Parti'den yanıt! "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"

Nöbet tutmaya başladılar! 'İlk defa başımıza geldi'

Nöbet tutmaya başladılar! 'İlk defa başımıza geldi'

CHP'den operasyonlar sonrası tüm belediyelere flaş çağrı!

CHP'den operasyonlar sonrası tüm belediyelere flaş çağrı!

78 kişiye mezar olan otelin sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı!

78 kişiye mezar olan otelin sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı!

Paylaşırken bir kez daha düşünün! Hapis cezası alabilirsiniz

Paylaşırken bir kez daha düşünün! Hapis cezası alabilirsiniz

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.