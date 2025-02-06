Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törende yaptığı gönderme dikkat çekti! "Bu aralar da gassal baya formda" diyen Erdoğan, meslek grubuna atıfta bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, birçok depremzede hala konteynerlerde yaşamaya devam ediyor. Depremin yıl dönümünde Adıyaman'da hak sahiplerine anahtar teslimi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende dikkat çeken bir "gassal" göndermesinde bulundu.

DİZİYE GÖNDERME Mİ?

Erdoğan, anahtarını teslim ettiği bir depremzedenin mesleğinin gassal olduğunu öğrenince, "Bu aralar da gassal baya formda" ifadelerini kullandı.

'DEVLET NEREDE?' SORUSUNA CEVAP VERDİ

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Depremin ilk anından itibaren devletin imkanlarını seferber ettik. Zor günlerde, 'Devlet nerede?' diye soranlara devlet burada halkın yanında diyerek güçlü bir şekilde karşılık verdik. Deprem turistleri çekip gittikten sonra, 2 yıldır süren inşa ve ihya çalışmalarıyla devletin varlığını gösterdik. Asrın felaketi, ülkemize doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak ise 150 milyar dolarlık büyük bir maliyet yükledi" dedi.