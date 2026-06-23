Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket: 'Çok şaşırtıcı değil'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nca düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şen, yapılan son kamuoyu araştırmalarına ilişkin, "Çalışmalar net gösteriyor. Son haftalarda biz yüzde 37-38 gibi görünüyoruz. 2024 yılının Ekim ayından beri aslında yükselişteyiz" dedi.

"2024 ARALIK'TAN BU YANA BİRİNCİ PARTİYİZ"

Bir gazeteci tarafından CHP'de yaşanan tartışmaların ardından kurulabilecek yeni bir partiye yönelik yapılan kamuoyu araştırmalarının sorulması üzerin Şen, "CHP adasında olan şeyler ada sakinlerini ilgilendirir, biz ilgilenmiyoruz. Biz 2024 yılının Aralık ayından beri birinci partiyiz" dedi.

"ÇOK ŞAŞIRTICI BİR DURUM DEĞİL"

AK Parti'nin oy oranlarına ilişkin geçen hafta yapılan anket çalışmalarına ilişkin bilgi veren Şen, "Çalışmalar net gösteriyor. Son haftalarda biz yüzde 37-38 gibi görünüyoruz. 2024 yılının Ekim ayından beri aslında yükselişteyiz. Bu bizim için şaşırtıcı değil zaten biz 40-50'ler almış bir partiyiz. Çok şaşırtıcı bir durum değil. Daha da iyi olması için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ PARTİNİN OY ORANLARI

AK Parti'nin sürekli yükseliş halinde olan bir parti olduğunu söyleyen Şen, "Bu yükseliş 2024 yılının sonlarından beri devam ediyor. Bizi takip eden ikinci parti yüzde 26-27, üçüncü parti 9-10 arasında, dördüncü parti ise 8-9 arasında geziniyor. Bu şekilde bir tablo var. Bunun bir süre daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bazılarının kendilerini aç tavuk gibi tahıl ambarında gördüklerini net söyleyebilirim. Birileri kendilerini bir yerlerde görüyorlar. ‘Şu kadar alırlar, bu kadar alırlar' gibi bir toplumsal yapı yok. Biz kendi işimize bakıyoruz herkese de siyaset üretmesini tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır