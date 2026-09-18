Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Havalimanı'nda 4. pistten ilk uçak havalandı: "Tarihi bir adım"

İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla hizmete açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul Havalimanımızın doğu-batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 4. PİSTTEN İLK UÇAK HAVALANDI

“Aziz İstanbullular, Ulaştırma Bakanlığımızın kıymetli mensupları, sivil havacılık sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İstanbul Havalimanımızın 4. Ana Pisti ile İlave Yatırımların Açılış Töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel havacılık operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine, iniş-kalkış emniyetinden yakıt ve zaman tasarrufuna, bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek. Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı ve yüklenici firmalarımıza, işçi kardeşlerimize, mimar ve mühendislerimize, proje çalışanlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “67 ÜLKEDEN 1,5 MİLYAR İNSAN SADECE 4 SAATLİK BİR UÇUŞ YAPARAK ÜLKEMİZE KOLAYCA GELEBİLİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin jeostratejik önemine dikkati çekerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demiryollarını da hesaba kattığımızda, Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz bu konumu, sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. 86 milyonun daha rahat, daha konforlu, daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.”



On yıllar boyunca ihmal edilen, kaynakları pervasızca heba edilen millete karşı sorumlulukları, ödemeleri gereken bir borçları olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.” dedi.

“İSTANBUL'DA ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ALANINDA GÜNCEL FİYATLARLA TOPLAM 2,12 TRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK”

Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğitime; millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştıklarını da dile getiren Erdoğan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını 81 ilimizi, 922 ilçemizi, 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetlerle vermeye çalıştık. Allah'a hamdolsun, içeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık. Şimdi artık yeni hedeflerle vahdet, sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden, bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası havayolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik.” diye konuştu.



AKTİF HAVALİMANI SAYISI 58’E YÜKSELDİ

2002'den bugüne aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını belirten Erdoğan, “Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu-Giresun ve Rize-Artvin'den sonra deniz üzerindeki 3. havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği havayolunu, halkın yolu haline getirdik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayısının 2025'te 247 milyonu geride bıraktığını da kaydederek “Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3., dünyada 7. olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse iki katına ulaştı.” ifadelerini kullandı.

“YOLCU SAYISINDA AVRUPA'DA 3., DÜNYADA 7. OLDUK”

Haziran ayında Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu, Halkalı-Arnavutköy kesimini hizmete alarak toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesini başarıyla tamamladıklarını hatırlatan Erdoğan açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Böylelikle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştırdık. Tabii burada şu gerçeği de ülkem ve milletim adına üzülerek ifade etmek durumundayım: Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken, eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? 'Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor' dediler. 'İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var?' dediler. 'Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez' dediler. 'Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz' dediler. 'Kuş uçmaz, kervan geçmez bu yerde havalimanının ne işi var?' dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine, sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. 'Uçak inmez' dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.”



İstanbul Havalimanı’nın geçen yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da 2., dünyada 8. sıraya yerleştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugüne kadar sayısız kez yılın en iyi havalimanı ve dünyanın en aile dostu havalimanı ödüllerine layık görüldü. 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340'tan fazla noktaya uçuş imkanı sunan havalimanımız, geçtiğimiz Temmuz ayında 8 milyon 150 bin yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı. 16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece , hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı.” şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı’nın Nisan 2025'te hayata geçirilen üçlü bağımsız paralel operasyonla, dünyada 2., Avrupa'da ise ilk kez aynı anda 3 pistten bağımsız iniş-kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık. Orada da maşallah hepimizi sevindiren, gururlandıran rakamlar var. Şöyle geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur: Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı'yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.”



“İSTANBUL HAVALİMANIMIZIN DOĞU-BATI YÖNLÜ İLK BETON PİSTİNİ MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNUYORUZ”

Büyüme hedefleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı yatırımlarına hızla devam ettiklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bugün 76,5 milyon metrekarelik bu devasa alanda 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren İstanbul Havalimanımızın doğu-batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. 890 milyon avro yatırım değerine sahip, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 4. ana pistle buradaki toplam pist sayımızı 6'ya yükseltiyoruz.” dedi.

“İÇ HAT VE DOĞU YÖNLÜ ROTALARDA TAKSİ VE HAVADA BEKLEME SÜRELERİNİ KISALTACAK”

4.ana pistin hangar alanlarına yakın olması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş-kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır. Bir kez daha şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomi olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı’nda şu anda 202 kişinin çalıştığını belirterek “1100'ün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık yüzde 2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor. Buraya yapılan her 1 liralık yatırım ekonomimize 5,6 lira olarak geri dönerken, her 1 kişilik doğrudan istihdam, Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor. 2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngörüyoruz” diye konuştu.



“TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK HAYALLERİMİZ, BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR”

Türkiye’nin çevresindeki savaşların son bulması ve bölgede sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanının yıldızının daha da parlayacağını ifade eden Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz de önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla İstanbul Havalimanımızı küresel havacılığın zirvesinde tutmaya devam edeceğiz. Bu vizyon projesini israf diyerek eleştirenlerin isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun, biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak, bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak, bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.”

BAKAN URALOĞLU, TÖRENDE KONUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistinin açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur vizyonuyla “bataklık, sazlık, kuş uçmaz kervan geçmez” denilen bu alanda yükseldiğini dile getirerek “İstanbul Havalimanı’mız bugün 340’tan fazla destinasyona kanat açan Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak küresel aktarma merkezine dönüşerek; Türkiye’nin gökyüzündeki imzası olmuştur. Hamdolsun bugün 4. ana pistimizi milletimizin hizmetine sunarak bu imzayı daha da güçlendirecek yeni bir tarihi adım atıyoruz.” dedi.

“HER YIL ORTALAMA 1,4 HAVALİMANINI HİZMETE AÇTIK”

Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük altyapı eserlerinden biri olan İstanbul Havalimanı’nda, ülkemizin küresel havacılık gücünü bir üst lige taşıyan bu stratejik projenin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na yakışır eserleri birbiri ardına milletin hizmetine sunduklarını kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hem vatandaşlarımızın refahını artırıyor hem de Türkiye’yi küresel bir lojistik merkeze dönüştürüyoruz. ‘Hava yolunu halkın yolu yapacağız’ vizyonunuzla ve talimatlarınızla havacılıkta başarılarla dolu yeni bir çağ başlattık. 2002 yılından itibaren liderliğinizle hayata geçirdiğimiz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle başlattığımız gökyüzü yolculuğu, ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdi. 2002’de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58’e çıkardık. Yani her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtık.”

2026 YILI ÖNEMLİ AÇILIŞLARA SAHNE OLDU

Uraloğlu, 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını da 2025 yılında 247 milyona çıkardıklarını kaydetti. 2026’nın da Türk sivil havacılığı açısından önemli açılışlara sahne olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Ocak ayında, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın, 3 bin 750 metrelik 3. Pistini ve 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini hizmete açtık. Mayıs ayında, İstanbul Havalimanı’nda JETEX-İGA Genel Havacılık ve CIP Terminali’ni açarak özel havacılıkta küresel ölçekte yeni bir standart belirledik. Tarihi NATO Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı’nda pist, apron, taksi yolları ve Devlet Konukevi yatırımlarını sadece 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak başkentimizin havacılık altyapısını hem sivil hem resmi protokol ihtiyaçlarına uygun hale getirdik.” diye konuştu.



“DOĞU-BATI YÖNLÜ PİSTİ DEVREYE ALARAK TARİHİ BİR ADIM DAHA ATIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel vizyonunu sayesinde Türkiye’nin, zirvedeki başarılı organizasyonuyla uluslararası diplomasideki ağırlığını ve prestijini bir kez daha ortaya koyduğunu anlatan Uraloğlu, “Ankara Havalimanı da bu tarihi başarıya layık, kesintisiz ve yüksek standartlı bir hizmet sundu. Ve şimdi huzurlarınızda küresel bağlantı gücüyle dünya lideri konumundaki İstanbul Havalimanı’mızın 4. pistini devreye almanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Yeni pist hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hâlihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana pistle hizmet veren havalimanımızda, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki ilk Doğu-Batı yönlü pisti devreye alarak tarihi bir adım daha atıyoruz. Doğu-Batı yönünde inşa edilen 4. pistimiz bu gelişim sürecinin en güncel aşamasını oluşturacak. Yeni pistimiz; İstanbul’un küresel hava trafiğindeki iddiasını daha da yükseğe taşıyacak, ülkemizin bayrağını gökyüzünde daha güçlü bir şekilde dalgalandıracak ve metropolümüzün kapılarını çok daha geniş ufuklara açacaktır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul Havalimanı’nın 4. Pistinden ilk kalkış Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleşti.