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Erzurum'da iki aile arasında silahla çatışma: 1'i polis 12 yaralı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada, olaya müdahale eden bir polis memuru ile 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır, saçmaların isabet ettiği polis memurunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'da iki aile arasında silahla çatışma: 1'i polis 12 yaralı

Kazım Karabekir Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir apartmanın 2. katındaki balkonda oturan grup ile caddeden geçen ve aralarında husumet olduğu belirtilen kişiler arasında silahlı kavga çıktı.

Erzurum da iki aile arasında silahla çatışma: 1 i polis 12 yaralı 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT DA DEVREYE GİRDİ

Tüfek kullanılan kavgada, ilk belirlemelere göre, aralarında kavgaya müdahale eden bir polisin de bulunduğu 12 kişi yaralandı.
Erzurum da iki aile arasında silahla çatışma: 1 i polis 12 yaralı 2

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özel harekat polisinin de desteğiyle olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.
Erzurum da iki aile arasında silahla çatışma: 1 i polis 12 yaralı 3

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır, saçmaların isabet ettiği polis memurunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Erzurum da iki aile arasında silahla çatışma: 1 i polis 12 yaralı 4
Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Özel Güvenlik Denetleme Başkanı olan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Silahlı çatışma
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