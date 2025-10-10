Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı ekibinde sürpriz isim! Uçakta ünlü oyuncunun kızı da yer aldı

Gülşah Alkoçlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinden dönerken bindiği uçakta yer almasıyla gündeme geldi.
Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, sahibi olduğu Lider Haber TV'yi temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'dan dönüşünde görüldü. Alkoçlar, Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü uçağında gazeteciler içinde yer aldı.
Alkoçlar, Cumhurbaşkan Erdoğan'ın ABD'de katıldığı BM Genel Kurulu'nu da yakından takip etmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum