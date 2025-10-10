HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı ekibinde sürpriz isim! Uçakta ünlü oyuncunun kızı da yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı dönüşü uçağında sürpriz bir isim görüldü. Uçakta ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar da yer aldı.

Hazar Gönüllü

Gülşah Alkoçlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinden dönerken bindiği uçakta yer almasıyla gündeme geldi.

GAZETECİLER ARASINDAYDI

Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, sahibi olduğu Lider Haber TV'yi temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'dan dönüşünde görüldü. Alkoçlar, Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü uçağında gazeteciler içinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın yurt dışı ekibinde sürpriz isim! Uçakta ünlü oyuncunun kızı da yer aldı 1

Alkoçlar, Cumhurbaşkan Erdoğan'ın ABD'de katıldığı BM Genel Kurulu'nu da yakından takip etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın yurt dışı ekibinde sürpriz isim! Uçakta ünlü oyuncunun kızı da yer aldı 2

