Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde New York'taki Türkevi çevresinde geniş güvenlik önlemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları kapsamında ikamet edeceği Türkevi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ABD'nin New York kenti, BM 80. Genel Kuruluna hazırlanıyor. İngiltere, Avusturalya ve Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıdığı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikamet edeceği sokakta güvenlik önlemleri arttırıldı.

TOMA VE ÇEVİK KUVVETİN YANI SIRA KESKİN NİŞANCILAR

Türkevini'nin bulunduğu caddede yaya trafiği barikatlarla sınırlandırıldı. Çöp araçları ve polis araçlarının da bulunduğu caddede çok sayıda New York polisi de konuşlandı. TOMA ve çevik kuvvetin yanı sıra keskin nişancılar da BM binası çevresinde güvenliği sağlamaya başladı.

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI DOĞU NEHRİ'NDE KONUŞLANDI

Manhattan Doğu Nehri üzerinden oluşabilecek tehlikelere karşı New York Polis Departmanına bağlı sahil güvenlik botları Doğu Nehri'nde konuşlandı.

