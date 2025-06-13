İsrail'i 'haydut' olarak tanımladı, dünyaya seslendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: "Apaçık bir provokasyondur"

İsrail, sabaha karşı İran'a saldırı başlatmış ve birçok noktayı vurmuştu. Yapılan saldırı sonucu İran'da üst düzey isimler hayatını kaybederken, İran da karşılık vermek için 100'den fazla dronu havalandırmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSRAİL SALDIRILARINA TEPKİ

Bugün İsrail yeni bir saldırı daha düzenlerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

"APAÇIK PROVOKASYONDUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır. İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur.

"İSRAİL'İN KURAL TANIMAZ ZİHNİYETİNİ GÖSTERMEKETEDİR"

İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir. Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.

"İSRAİL HAYDUTLUĞUNA ARTIK BİR DUR DEMELİDİR"

Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir. Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz.

Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz"