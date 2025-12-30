HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u İstanbul'da konuk etti. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki derin deniz sondaj gemisinden birinin Somali açıklarında olacağını ve Somali'de uzay limanı kurulacağı bilgilerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez"
Mustafa Fidan

Somali Cumhurbaşkanını İstanbul'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Somaliland'ın bağımsızlığını tanımasına tepki göstererek İsrail'in bu girişimini gayrimeşru olarak adlandırdı. Erdoğan, "Somali'nin güvenlik ve birliği bizim için önemli. İsrail'in Somaliland'ı tanıması gayrimeşru ve kabul edilemez. Eli kanlı Netanyahu hükümeti Gazze, Yemen, Suriye ve Katar'a yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlığa sürükleme gayesindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail in Somaliland ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez" 1

"TERÖRE KARŞI SOMALİ'NİN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı;

"Teröre karşı Somali'nin yanında olduğumuzu gösterdik. Somali ordusunun teröre kaşrı önemli başarılar elde ettiğini görüyoruz. Somali'nin terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz.

somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin sabotajlarına rağmen güvenlik açısından iyileşme sağlandı.

"FİLOMUZA İKİ GEMİ EKLEDİK, BİRİ SOMALİ AÇIKLARINDA OLACAK"

Türkiye olarak filomouza iki derin deniz gemisi dahil etmiş bulunmaktayı.z Çağrı bey ve Tuğrul bey olarak adlandırdığımız gemilerimizden birisi Somali açıklarında diğer Karadeniz açıklarında olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail in Somaliland ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez" 2

"SOMALİ'DE UZAY LİMANI KURACAĞIZ, ADIMLAR ATILDI"

Somali ile işbirliğimizi uzay alanında harekete geçiriyoruz. Somali'de bir uzay limanı kurmayı planlıyoruz. Türkiye Uzay Ajansı eliyle çalışmalar başlandı. Tüm bu projeleri harekete geçrirken Türk Kızılayı, TİKA, AFAD başta olmak üzere Somali'ye destek olmayı sürdürüyoruz.

"İSRAİL'İN SOMALİLAND KARARI GAYRİMEŞRUDUR"

Somali'nin güvenlik ve birliği bizim için önemli. İsrail'in Somaliland'ı tanıması gayrimeşru ve kabul edilemez. Eli kanlı Netanyahu hükümeti Gazze, Yemen, Suriye ve Katar'a yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlığa sürükleme gayesidir. İsrail'in kararını reddeden açılamalar uluslararası arenada geldi. ABD Başkanı Trump'ın bu konudaki ilk beyanatı da gayet anlamlıdır. Kendisinin ve bizim desteklediğimiz barış vizyonıunu destekler niteliktedir. Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek veren bu açılamaları olumlu buluyoruz.

Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland'in geleceğine ilişkin kararlar tüm Somalilerin kararını yansıtacak şeklilde alınmalıdır. Biz Somali halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Somalili kardeşlerimizin de birlik ve beraberlik düşüncesiyle hareket edeceğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail in Somaliland ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez" 3

SOMALİ CUMHURBAŞKANI: "TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ortak basın toplantısında şunları söyledi;

"Mogadişu'da demokratik seçimler yapıldı geçtiğimiz günlerde. Demokratik seçim en son 57 yıl önce yapılmıştı. Ve hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Somali için tarihi başarıdır. Türkiye gibi stratejik ortaklarımız var. Somali'nin ulusal kaynaklar açısından, beraber yapılacak çalışmalarla en üst düzey verim etmesi önemlidir.

Petrol alanındaki aramalar ve çalışmalarımızda bize destek olan Türkiye'ye müteşekkiriz. Somali'nin ekonomik anlamda ayağa kalkmasında ve uzun vadeli refahında bu çok önemli. Türkiye ile ortaklığımız uzun vadeli bir süreç olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail in Somaliland ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez" 4

"SOMALİ'DEKİ KAYNAKLAR SOMALİ İNSANINA AİTTİR"

Sondaj çalışmaları Somali deniz alanında devam edecek. Bunlar hiç kolay işler değil. Bu adımlar bize Türkiye'nin Somali'ye ne kadar güvendiğini inandığını gösteriyor.

Somali'deki kaynaklar Somali insanlara aittir. Biz bugün bu sürecin temelini atıyoruz. Somali-Türkiye işbirliğinin daha da kuvvetlenmesi yönünde kararlılığımızı tekrar dile getiriyoruz. Somali'nin ekonomik refahı, Somali insanının refahı için bunlar önemli.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde Türk insanına teşekkür etmek istiyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı! Partileri anlattı, uyuşturucu itirafında bulunduMehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı! Partileri anlattı, uyuşturucu itirafında bulundu
Diyarbakır’da tır devrildi, yol ulaşıma kapandıDiyarbakır’da tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İsrail Somali Somaliland Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.