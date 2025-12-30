Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez"

Somali Cumhurbaşkanını İstanbul'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Somaliland'ın bağımsızlığını tanımasına tepki göstererek İsrail'in bu girişimini gayrimeşru olarak adlandırdı. Erdoğan, "Somali'nin güvenlik ve birliği bizim için önemli. İsrail'in Somaliland'ı tanıması gayrimeşru ve kabul edilemez. Eli kanlı Netanyahu hükümeti Gazze, Yemen, Suriye ve Katar'a yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlığa sürükleme gayesindedir" dedi.

"TERÖRE KARŞI SOMALİ'NİN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı;

"Teröre karşı Somali'nin yanında olduğumuzu gösterdik. Somali ordusunun teröre kaşrı önemli başarılar elde ettiğini görüyoruz. Somali'nin terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz.

somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin sabotajlarına rağmen güvenlik açısından iyileşme sağlandı.

"FİLOMUZA İKİ GEMİ EKLEDİK, BİRİ SOMALİ AÇIKLARINDA OLACAK"

Türkiye olarak filomouza iki derin deniz gemisi dahil etmiş bulunmaktayı.z Çağrı bey ve Tuğrul bey olarak adlandırdığımız gemilerimizden birisi Somali açıklarında diğer Karadeniz açıklarında olacak.

"SOMALİ'DE UZAY LİMANI KURACAĞIZ, ADIMLAR ATILDI"

Somali ile işbirliğimizi uzay alanında harekete geçiriyoruz. Somali'de bir uzay limanı kurmayı planlıyoruz. Türkiye Uzay Ajansı eliyle çalışmalar başlandı. Tüm bu projeleri harekete geçrirken Türk Kızılayı, TİKA, AFAD başta olmak üzere Somali'ye destek olmayı sürdürüyoruz.

"İSRAİL'İN SOMALİLAND KARARI GAYRİMEŞRUDUR"

Somali'nin güvenlik ve birliği bizim için önemli. İsrail'in Somaliland'ı tanıması gayrimeşru ve kabul edilemez. Eli kanlı Netanyahu hükümeti Gazze, Yemen, Suriye ve Katar'a yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlığa sürükleme gayesidir. İsrail'in kararını reddeden açılamalar uluslararası arenada geldi. ABD Başkanı Trump'ın bu konudaki ilk beyanatı da gayet anlamlıdır. Kendisinin ve bizim desteklediğimiz barış vizyonıunu destekler niteliktedir. Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek veren bu açılamaları olumlu buluyoruz.

Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland'in geleceğine ilişkin kararlar tüm Somalilerin kararını yansıtacak şeklilde alınmalıdır. Biz Somali halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Somalili kardeşlerimizin de birlik ve beraberlik düşüncesiyle hareket edeceğine inanıyoruz.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI: "TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ortak basın toplantısında şunları söyledi;

"Mogadişu'da demokratik seçimler yapıldı geçtiğimiz günlerde. Demokratik seçim en son 57 yıl önce yapılmıştı. Ve hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Somali için tarihi başarıdır. Türkiye gibi stratejik ortaklarımız var. Somali'nin ulusal kaynaklar açısından, beraber yapılacak çalışmalarla en üst düzey verim etmesi önemlidir.

Petrol alanındaki aramalar ve çalışmalarımızda bize destek olan Türkiye'ye müteşekkiriz. Somali'nin ekonomik anlamda ayağa kalkmasında ve uzun vadeli refahında bu çok önemli. Türkiye ile ortaklığımız uzun vadeli bir süreç olacak.

"SOMALİ'DEKİ KAYNAKLAR SOMALİ İNSANINA AİTTİR"

Sondaj çalışmaları Somali deniz alanında devam edecek. Bunlar hiç kolay işler değil. Bu adımlar bize Türkiye'nin Somali'ye ne kadar güvendiğini inandığını gösteriyor.

Somali'deki kaynaklar Somali insanlara aittir. Biz bugün bu sürecin temelini atıyoruz. Somali-Türkiye işbirliğinin daha da kuvvetlenmesi yönünde kararlılığımızı tekrar dile getiriyoruz. Somali'nin ekonomik refahı, Somali insanının refahı için bunlar önemli.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde Türk insanına teşekkür etmek istiyorum.