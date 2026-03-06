HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Meloni arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgemizdeki çatışmalı süreçler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü!
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni telefonda görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

ERDOĞAN MELONI İLE GÖRÜŞTÜ

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgemizdeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye-İtalya iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduğumuzu, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürecek riskler barındırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde ve dünyada yaşanan çatışmaların, NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayii konusunda iş birliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti."

