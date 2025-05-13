Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI ELE ALINDI

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

'FIRSAT' VURGUSU

Aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, barışın sağlanması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır