Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası AB mesajı: "Avrupa'yı içine düştüğü durumdan sadece Türkiye kurtarabilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye sevdasını yüreğine kundak yapan kardeşlerimize buradan saygılarımı ve sevgilerimi takdim ediyorum. Birçok konuyu ele aldığımız toplantıyı az önce tamamladık."

"LİBERAL DEMOKRASI CİDDİ BİR KRİZE VE DARBOĞAZA GİRMİŞTİR"

"Almanya Cumhurbaşkanı'nın ülkemize ziyareti bizim için anlamlıydı. Ortak gündemimizdeki birçok konuyu konuştuk. Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörü haline gelmiştir. Geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi, ciddi bir krize ve darboğaza girmiştir. Liberal demokrasi artık eski gücünü yitirmiştir. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Avrupa'da oluşan boşluk aşırı sağ dolduruyor. "

"AB'NİN YANLIŞTAN VAZGEÇMESİ GEREKİYOR"

"4-5 kuşaktır Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğine önem veriyoruz. Aşırı sağın vatandaşlarımıza tehlike oluşturmaması için dikkatle izliyoruz. AB'yi içine düştüğü durumdan sadece Türkiye kurtarabilir. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği kurtarabilir. Üyelik sürecini yürütme arzusundayız. Kısa sürede de netice alabiliriz. Bunun için AB'nin yanlıştan vazgeçmesi gerekiyor. Avrupa demokrasilerinde ortaya çıkan boşluğu son seçimlerde görüldüğü üzere aşırı sağcı demagoglar dolduruyor"

"TÜRKİYE'Yİ ÜST LİGE ÇIKARACAĞIZ"

"Partimizin 8'inmci Olağan Kongresi'nde açıkladığımız reform programımız ileri teknoloji yatırımlarında da Türkiye'ye farklı bir destek sağlayacaktır. 5 temel üstüne inşa edilen programla Türkiye'yi üst lige çıkaracağız."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

"Rusya ve Ukrayna savaşındaki çatışmaların ilk anından beri barışın önemini vurguladık. İki ülkeyle önemli ilişkinler kurduk. Tahıl koridoruyla küresel gıda krizinin yaşanmasına engel olduk. Trump'ın müzakerelerle savaşı bitirilmesini prensipte memnuniyetle karşılıyoruz. Adil ve kalıcı barışa giden yol ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklemle sağlanabilir."

"Bugün yapılan Kabine toplantımızda ülkemizin sanayi üretiminde ve teknolojide bağımsızlığını güçlendirecek, 2030 sanayi ve teknoloji stratejisini ele aldık. (Otomotiv) Bir Çin firması Samsun'da yatırımını yapıyor, hazırlıklarını tamamladı.Kısa zaman içinde Samsun'da da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz"

"(Kabinede) Mobilite, petrokimya, savunma, güneş enerjisi teknolojilerinde yakın zamanda hayata geçecek 7 milyar dolar bütçeye sahip projeleri değerlendirdik"