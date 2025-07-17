Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'de şaibe iddialarına açıklama! "Çocuklarımız hedef gösterildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

İlim fikir ve gönül dünyamızın öncülerinden Kutadgu-Bilig'de şu tespiti yapmıştır "İyi yokuş tırmanmak gibidir güçtür kötü iniş gibidir kolayca elde edilir. Aradan geçen yaklaşık 10 asıra rağmen bu tespitler geçerliliğini korumaktadır. İyi olanın hayırlı olanın peşinden gitmek kolay değildir. Çetindir sabır irade ve emek ister. İyilik millete hizmet etmektedir. İyilik Türkiye'nin şanını yüceltmektir. Biz iyiye talibiz, zora talibiz. Biz hak bildiğimiz yolda son nefesimize kadar yürümeye talibiz.

Bir başka Yunus Emre'nin sözü vardır ki, "Yol o'dur ki doğru vara er o'dur alçakta dura yüceden bakan göz değil." kimseye yüceden bakmadan, kibirlenmeden gecemizi gündüzümüze katarak Aziz milletimizin hizmetindeyiz. İrademiz dışında ortaya çıkan yapamadıklarımız oluyor. Milletimizin sorularına ve sıkıntılarına çözüm üretme gayretimiz ilk günkü gibi diridir. Türkiye'yi kardeşlikle büyütmek, bölücü terör asırının prangalarından kurtulmak için çok boyutlu bir çaba içerisindeyiz. Kuvvet kullanılması gerekiyorsa kullanıyoruz, konuşulması görüşülmesi gerekiyorsa yapıyoruz. Şunu milletim bilsin ki biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz.

Son 5 gündür öyle saçma argümanlar duyduk ki, bunları anlatmaya 'cehalet' ifadesi bile saçma kalıyor. Türk milletinin birliğini savunurken Müslümanların evrensel kardeşliğinin savunmanın bizim için bir görev olarak algılayamayacak kadar kopuk durumdalar.

Bütün bu hazımsızlığın işaretlerini LGS tartışmasında da gördük. Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemediklerini bırakmadılar. Burada da tartışma hemen İmam Hatip düşmanlığına evrildi. Öyle ki LGS'de başarı gösteren öğrenciler üzerinden söylemedik laf bırakmadılar. Bursa'daki bir imam hatip okulunun astığı pankart çarpıtılarak çocuklarımız hedef gösterildi.Şunu açık açık söylemek durumundayım; bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Bu hususta her zaman dikkatli olduk, tavizsiz bir duruş sergiledik. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir.

Siyasetin limanı ahlaktır, vicdandır. Siyasetinde itibarı ilkeleri ve gözetmesi gereken hudutları vardır. Bunlara riayet etmek hepimizin görevidir. Kimsenin evlatlarımızın duygularıyla oynamaya hakkı yoktur. Duyumla, siyaset yapılmaz. Günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara yalnızca şunu diyorum; bu ülkenin kalbi ve zihni tertemiz çocuklarını artık rahat bırakın. Dezenformasyon yapmayın. Siyaset kurumuna olan güveni zedelemeyin. Buradan aldığı puan ne olursa olsun LGS sınavına giren öğrencilerimizin her birini gözlerinden öpüyorum. Sizler ebeveynlerinizle birlikte milletinizin de umudusunuz. Sizler İstikbalimizin mimarlarısınız. Her biriniz inşallah ileride çok iyi yerlere gelecek ve gurur kaynağı olacaksınız. Cenab-ı Allah sizleri korusun.

Salı günü tarihimize altın harflerle yazılan muhteşem bir kıyam'In 9. seneyi devriyesiydi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde o gece toprağa düşen 253 kahramanı minnetle andık. Vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit olan kardeşlerimize... "Öleceksek adam gibi ölelim" diyerek darbecilere meydan okuyanları daima şükranla anacağız. Çamur atıp "oyun" diyenleri affetmeyeceğiz. "Su uyur FETÖ uyumaz diyerek" mücadelemiz devam ediyor.

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